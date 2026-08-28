FOTO Poljud je ovo čekao 16 godina: Pogledajte emocije s dočeka Hajdukovih junaka

Šesnaest godina stane u puno toga. U odrastanje, u neke nove generacije na tribinama, u bezbroj utakmica, nadanja, razočaranja i onih dobro poznatih hajdučkih "dogodine".

A onda dođe jedan petak kada se na Poljudu više ne priča o tome što je moglo biti. Hajduk je u Europi.

Dan nakon dramatične pobjede protiv Rakówa u Poljskoj i plasmana u Konferencijsku ligu, Bijeli su se vratili kući. Na Poljudu su ih čekali oni zbog kojih nogomet u Splitu odavno nije samo nogomet.

Igrači i stručni stožer izašli su pred okupljene navijače na terasu Bijelog salona, a Poljud su ispunili pjesma, baklje, zastave i emocije.

Jer ovaj se trenutak čekao dugih 16 godina.

Posljednji put Hajduk je europsku jesen igrao 2010. godine. Od tada su se mijenjali igrači, treneri i uprave. Odrasla su djeca koja se posljednjeg Hajdukovog nastupa u skupini nekog europskog natjecanja ne mogu ni sjećati. Neki od njih danas su bili na Poljudu i prvi put dočekali svoj Hajduk nakon ovakvog europskog uspjeha.

Zato današnji prizori nisu bili samo proslava jedne pobjede. Bili su proslava čekanja koje je napokon završilo.

Hajduk je sinoć nakon 120 minuta velike drame svladao Raków 3:2 i ukupnim rezultatom 5:4 izborio plasman u ligašku fazu Konferencijske lige. A kada su se njegovi igrači danas vratili u Split, grad im je pokazao koliko mu je to nedostajalo.

Na licima okupljenih bilo je svega – ponosa, sreće, olakšanja, poneke suze i one posebne vrste veselja koju Split čuva za Hajduk.

Fotografije s Poljuda možda to najbolje opisuju. Nakon 16 godina, Europa se vratila u Split. A Split je danas dočekao Hajduk.