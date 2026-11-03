FOTO Poljud gori od emocija! Bakljada obojila tribine u crveno, tisuće glasova pjevaju za Mišu

Od najmlađih do najstarijih, obožavatelji su se okupili kako bi zajedno proživjeli večer posvećenu legendarnom pjevaču. Na tribinama se vijore šalovi Hajduka, podižu ruke i pjeva uglas, a brojni posjetitelji mobitelima bilježe trenutke koje će dugo pamtiti.

Bakljada obojila Poljud u crveno

Posebno upečatljivi prizori nastali su kada su se na tribinama upalile baklje. Crveni plamen i gusti dim stvorili su dojmljivu kulisu, dok je publika nastavila pjevati i slaviti Mišine pjesme.

Na fotografijama se vide nasmijana lica, zagrljaji, podignute ruke i šalovi, ali i oni najmlađi koji su na Poljud stigli s obiteljima.

Jedan dječak ponosno je podigao ručno izrađeni transparent s porukom „Volimo te, Mišo”, a brojni obožavatelji pozirali su našem fotografu s osmijesima i navijačkim obilježjima.

Večer koja spaja generacije

Atmosfera na Poljudu još je jednom pokazala koliko je Mišo Kovač povezan sa Splitom i Dalmacijom. Njegove pjesme desetljećima prate različite generacije, a večerašnji prizori s tribina pokazuju da ih jednako glasno pjevaju i mladi i stari.

Među publikom su se mogli vidjeti prijatelji, obitelji i skupine obožavatelja koji su zajedno pjevali, fotografirali se i uživali u atmosferi.

Naš fotograf zabilježio je emocije, bakljadu i nezaboravne prizore s poljudskih tribina. Pogledajte veliku fotogaleriju!