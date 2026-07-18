FOTO Poljaci uništavali Torcidine grafite u srcu Dalmacije i poručili domaćinima: "Popuši mi ku*ac"

Na društvenim mrežama pojavile su se nove fotografije išaranih navijačkih murala na području Čiova. Među oštećenim crtežima nalazi se i mural posvećen Mati Miši Kovaču, dok je ranije uništen i grafit u spomen na preminulog pripadnika Torcide Žana Ojdanića.

Slični prizori zabilježeni su prije nekoliko tjedana i na drugim lokacijama u Dalmaciji. Za uništavanje Torcidinih obilježja tada su prozvani poljski navijači povezani s Wislom Krakow, koji su tijekom boravka na Jadranu fotografirali išarane murale te snimke objavljivali na internetu.

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U pozadini sukoba navodno su odnosi među navijačkim skupinama. Torcida godinama održava prijateljske veze s navijačima Gornika Zabrze, jednog od rivala Wisle. Gornikovi navijači redovito dolaze na Hajdukove utakmice u Split, dok pripadnici Torcide povremeno putuju u Poljsku kako bi ih podržali.

Navijačka scena u Krakovu već je desetljećima obilježena teškim sukobima. Najradikalniji dio Wisline skupine prati reputacija nasilja, korištenja hladnog oružja i organiziranja zasjeda pripadnicima suparničkih skupina, osobito navijačima gradskog rivala Cracovije. Zbog toga njihovi postupci često izazivaju osude čak i unutar poljskog navijačkog pokreta.

"Popuši mi ku*ac", kratko je odgovorio navijač Wisle kritikama Torcide na Instagramu.

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