FOTO Policija traži ovog muškarca zbog teške krađe u Splitu: Prepoznajete li ga?

Na području Splita, u objektu na Zenti, na adresi Zajčeva ulica, 29. lipnja 2026. godine počinjeno je kazneno djelo teške krađe na štetu ženske osobe.

Na fotografiji je muškarac za kojeg se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu.

Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192.

Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr