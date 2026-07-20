FOTO Policija pokazala zapljenu iz apartmana u Tisnom: 'Pao' 25-godišnjak, evo detalja

U Tisnom je provedena velika policijska akcija u kojoj je kod 25-godišnjeg državljanina Nizozemske pronađena veća količina različitih vrsta droge, ali i oprema koja se koristi za njezino pakiranje i distribuciju.

Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga Policijske uprave šibensko-kninske u suradnji s policijskim službenicima Ravnateljstva policije.

Na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, policija je u Tisnom pretražila apartman kojim se osumnjičeni koristio. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto čak 4174 tablete MDMA, kao i veća količina MDMA-a u različitim oblicima.

Pronađena je i vrećica s MDMA-om bruto težine 372 grama, 22 vrećice s MDMA-om u prahu ukupne težine gotovo 20 grama, 47 vrećica s MDMA-om u kristalima ukupne težine više od 580 grama, zatim 350 grama ketamina, 331 listić LSD-a, više od 230 grama marihuane, šest digitalnih vaga te veći novčani iznos.

Policija je pretragom automobila kojim se koristio osumnjičeni pronašla dodatne količine droge. Među zaplijenjenim tvarima bilo je više od 50 grama marihuane, 7,2 grama kokaina, gotovo 50 grama ketamina, više od 50 grama MDMA-a u kristalima, dodatnih 25 grama MDMA-a te još 150 tableta MDMA-a.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 25-godišnji državljanin Nizozemske predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog sumnje u kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Policija nastavlja s aktivnostima usmjerenima na suzbijanje krijumčarenja i distribucije droga na području Šibensko-kninske županije.