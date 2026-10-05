FOTO Policajac službenim vozilom oduzeo prednost 18-godišnjaku u Mercedesu

Prometna nesreća u kojoj su sudjelovali službeno policijsko vozilo i automobil kojim je upravljao 18-godišnjak dogodila se u nedjelju poslijepodne u Đurđevcu, javlja ePodravina.

Nesreća se dogodila oko 15:15 sati na raskrižju Ulice Đure Basaričeka i Ulice Donji Brvci.

Prema informacijama policije, policijski djelatnik upravljao je službenim vozilom Ulicom Đure Basaričeka te je dolaskom do raskrižja oduzeo prednost osobnom automobilu koprivničkih registracijskih oznaka koji je dolazio iz suprotnog smjera. Za njegovim upravljačem nalazio se 18-godišnji vozač. Nakon oduzimanja prednosti došlo je do sudara dvaju vozila.

Srećom, u nesreći nitko nije ozlijeđen. Policija je također utvrdila da niti jedan od vozača nije bio pod utjecajem alkohola, javlja ePodravina.

Protiv policijskog djelatnika koji je upravljao službenim vozilom bit će pokrenut prekršajni postupak zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.