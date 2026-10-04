FOTO Polet Furioso osvojio jubilarnu Mrduju, pokal se nakon šest godina vraća u Labud

Polet Furioso, jedrilica Jedriličarskog kluba Labud sa skiperom Nikolom Deškovićem, pobjednik je 95. Mrdujske regate. Pobjeda je dobivena znanjem, strpljenjem i dobrim odlukama u danu kada nije bilo lako pročitati vjetar. Splitski kanal još je jednom bio pun jedara. Na jubilarno izdanje najstarije i najmasovnije regate na hrvatskoj strani Jadrana prijavila su se 202 broda. Start je točno u 11 sati dao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Nebo je bilo vedro, sunce jako, a more mirno kao ulje, onako kako izgleda prava Mrduja na početku listopada. Vjetra na startu gotovo nije bilo, pa je flota u prvom satu jedva napredovala. Oko podneva počeo je puhati zapadni vjetar od oko šest čvorova i polako pogurao brodove prema otočiću Mrduji. Vjetar je i poslije mijenjao jačinu i smjer, pa su se na vrhu izmjenjivale različite posade. Pobjednik je bio neizvjestan do samog kraja. Do 17 sati Mrduju je okrenulo 105 brodova i nastavilo prema cilju u Splitu.

Poletu Furiosu najveći su konkurenti bili Mareus i Fatamorgana2. Fatamorgana2 je prošlogodišnji pobjednik s kormilarom Matom Arapovom iz JK Mornar.

„Današnja regata bila je vrlo uzbudljiva. Kao što je za Mrduju i uobičajeno, vjetar je često mijenjao jačinu i smjer, a na vrhu su se izmjenjivale različite posade. Do polovice regate bili smo prvi brod, a onda su nas prestigli Mareus i Fatamorgana. Na kraju su presudile odluke, i njihove i naše, ali su naše znanje i brzina broda odlučili da danas pobijedimo mi. Zahvaljujemo konkurentima na fer jedrenju. Danas su vjetar i Eol bili na našoj strani. Presretni smo što smo nakon šest godina ponovno osvojili Mrduju i s posadom Poleta Furioso vratili pokal u Labud“, rekao je Žarko Dešković, taktičar pobjedničkog broda.

Večeras se slavlje seli na kopno. Na platou JK Labud održana je dodjela pokala i proglašenje najboljih. Nagrade dobivaju i pobjednici 100 dvoboja Mrduje, a dijele se i „Nagrada po srići“ te nova nagrada za povratnike. Mjesni odbor prvi put uživo izvodi novu Mrdujinu himnu „Mrduja – majka svih regata“. Pripremljena je i svježa spiza poznatih chefova i Labudovih Petkaša. Mrduja tako i ove godine završava onako kako Splićani najviše vole: uz glazbu, spizu i priče s mora koje će se pričati do iduće regate.

Mrduja je za nama, ali Split se s jedrima još ne oprašta. U četvrtak, 8. listopada, u splitskom akvatoriju jedri se NTX regata u organizaciji JK Podstrana. Od 16. do 18. listopada slijedi veliko finale festivala, 82. Viška regata. Kraljica među regatama jedri se na ruti Split – Vis – Split još od 1945. godine. Jedna je od najstarijih regata u Europi, a sudjelovati na njoj među jedriličarima je odavno stvar prestiža, a posade njome tradicionalno zatvaraju jedriličarsku sezonu.