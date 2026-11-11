FOTO Pogledajte tko je sve s tribina pratio pobjedu Splita

Košarkaši Splita upisali su pobjedu pred domaćom publikom! Žuti su na Gripama svladali češku Opavu rezultatom 81:77, a uzbuđenja nije nedostajalo ni na parketu ni na tribinama.

Splitski košarkaši razveselili su svoje navijače pobjedom protiv Opave. Susret je završio rezultatom 81:77, a domaća momčad tako je još jednom imala razloga za slavlje pred svojom publikom.

Pogledajte atmosferu s tribina

Osim događanja na parketu, naš je fotograf zabilježio i atmosferu na tribinama splitske dvorane. Tko je sve došao podržati Žute, kako se pratila utakmica i kakvo je raspoloženje vladalo na Gripama?

Pogledajte našu fotogaleriju i provjerite koga je sve uhvatio objektiv fotoaparata!