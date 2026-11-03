FOTO Pogledajte tko je sve na Poljudu, možda ugledate neko poznato lice

Poljud je danas mjesto posebnih emocija. Brojni Splićani i posjetitelji različitih generacija okupili su se na stadionu kako bi sudjelovali u ispraćaju Miše Kovača, jednog od najomiljenijih dalmatinskih pjevača.

Na tribinama se mogu vidjeti mladi, obitelji s djecom, parovi i stariji građani. Neki su stigli u Hajdukovim obilježjima, s crveno-plavim šalovima oko vrata, dok drugi u rukama drže mobitele kojima bilježe trenutke s Poljuda.

Od djece do najstarijih: Poljud okupio sve generacije

Fotografije najbolje pokazuju raznolikost okupljenih. Među posjetiteljima su roditelji s djecom, skupine prijatelja, ali i oni koji su Mišine pjesme slušali desetljećima.

Posebno se ističu prizori s tribina: jedna posjetiteljica u rukama drži bijelu ružu, drugi razgovaraju, fotografiraju se ili promatraju događanja na stadionu. Dok jedni sjede u tišini, drugi se pozdravljaju i izmjenjuju dojmove.

Pogledajte veliku fotogaleriju s Poljuda

Naš fotograf Roko Pavlinušić obišao je tribine i objektivom zabilježio lica okupljenih, od najmlađih navijača do starijih generacija.

Tko je sve stigao na Poljud, kakva atmosfera vlada među okupljenima i koga je sve uhvatio naš objektiv, pogledajte u velikoj fotogaleriji.