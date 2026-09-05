FOTO Pogledajte tko je sve iz Splita stigao na prosvjed u Zagreb

Prosvjednici iz Dalmacije stigli su u Zagreb, gdje se na Trgu kralja Tomislava okupljaju sudionici velikog prosvjeda „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“.

Na Tomislavcu su Splićani, Trogirani, Klišani, Solinjani, Zadrani i Korčulani, koji su prema Zagrebu krenuli još rano jutros. Sa sobom su donijeli brojne transparente s porukama o zaštiti okoliša, čistom zraku i vodi te problemima zbog kojih su danas stigli u glavni grad.

Među okupljenima su i saborska zastupnica Marijana Puljak i njezin suprug Ivica Puljak, bivši splitski gradonačelnik, a na Tomislavac je stigao i gradski vijećnik Damir Barbir.

Marijana Puljak još je tijekom puta prema Zagrebu pozvala građane da se pridruže prosvjedu bez obzira na političke podjele.

– Ako nećemo izaći za čisti zrak i čistu zemlju, onda stvarno ne znam kada bismo trebali izaći. Mislim da je narod reagirao, da konačno shvaća da se ovo tiče njih i njihova zdravlja, a zdravlje zaista nema alternativu – poručila je.

Posebno je pozvala one koji se još dvoume zbog toga tko sve sudjeluje na prosvjedu.

– Nemojte razmišljati idu li lijevi, idu li desni, idu li centralni, idu li ovi ili oni. Radi se o zdravlju vas i vaše djece. Izađite na ulicu i recite što želite – kazala je Puljak.

Pogledajte poruke koje su Dalmatinci donijeli u Zagreb

Dalmatinci su jutros prema Zagrebu krenuli organiziranim prijevozom. Samo iz Splita s Poljuda su u pet sati krenula dva puna autobusa, a putem su se susreli s drugim skupinama koje su na prosvjed krenule iz Dalmacije.

Atmosfera je bila dobra već tijekom putovanja – u jednom od splitskih autobusa zapjevala se i „Tvoja zemlja“ Vice Vukova.

Sada su svi zajedno na Tomislavcu, gdje se okuplja sve veći broj građana. U prvom planu su brojni transparenti i poruke koje su prosvjednici donijeli iz svojih gradova.

Pogledajte što su Splićani, Trogirani, Klišani, Solinjani, Zadrani i Korčulani poručili iz Zagreba.

Prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ organizira Građanska inicijativa „Gospić je naš dom“, a povorka će s Tomislavca krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je predviđen središnji program.