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FOTO Pogledajte što smo snimili druge noći Ultre

U nastavku pogledajte fotogaleriju s drugog dana festivala

Druga večer Ultra Europe festivala ponovno je pretvorila splitski Park mladeži u epicentar elektroničke glazbe. Tisuće posjetitelja iz svih krajeva svijeta ispunile su festivalski prostor, a atmosfera je, kako se bližila noć, postajala sve užarenija.

Na glavnoj pozornici izmjenjivali su se svjetski poznati DJ-evi, dok su brojni posjetitelji plesali do ranih jutarnjih sati. Ni ove godine nije nedostajalo maštovitih festivalskih kombinacija, zastava brojnih država, svjetlosnih efekata i prepoznatljive energije po kojoj je Ultra postala jedan od najpoznatijih festivala elektroničke glazbe.


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Naš fotoreporter zabilježio je dio atmosfere drugog festivalskog dana – od rasplesane publike i spektakularne produkcije do detalja koji najbolje dočaravaju jedinstveni ugođaj Ultre.

U nastavku pogledajte fotogaleriju s drugog dana festivala.

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GALERIJA

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