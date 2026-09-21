FOTO Pogledajte što se večeras događalo ispred splitskog HNK

Iako je ljeto kalendarski pri samom kraju, u središtu Splita još uvijek se pleše i pjeva. Spli'ski litnji koluri nastavili su u ponedjeljak navečer program ispred Hrvatskog narodnog kazališta, na Trgu Gaje Bulata, gdje su ponovno okupili Splićane i njihove goste.

Tradicionalna manifestacija ove se godine održava 19. put, a tijekom ljeta donosi niz glazbenih, folklornih i zabavnih programa na otvorenom. Ovogodišnje izdanje traje od 22. srpnja do 27. rujna.

Još nekoliko večeri programa

Spli'ski litnji koluri ušli su u posljednji tjedan ovogodišnjeg izdanja. Večeras, 21. rujna, na programu je Disco Inferno Music, dok će se 22. i 23. rujna održati program „Neka Split sa dicom piva i pleše“.

U četvrtak, 24. rujna, slijedi cjelovečernji koreografski koncert KUD-a Filip Dević, dok je završnica manifestacije zakazana za nedjelju, 27. rujna. Tada će, povodom Svjetskog dana turizma, biti izveden program „The KrisTINA’s Show – Tina Turner Experience“.

Manifestaciju organizira Turistička zajednica grada Splita, a tijekom ljeta na pozornici ispred HNK-a izmjenjuju se klape, kulturno-umjetnička društva te izvođači zabavne i klasične glazbe.

Tako će se ljeto u Splitu, barem kada je riječ o glazbi na otvorenom, zadržati još nekoliko dana. Posljednji ovogodišnji „koluri“ zavrtjet će se 27. rujna.