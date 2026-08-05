FOTO Pogledajte što piše na majicama posjetitelja na ulicama Knina

Knin i ove godine živi u znaku Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Tisuće ljudi iz svih krajeva Hrvatske okupile su se u kraljevskom gradu kako bi sudjelovale u središnjoj državnoj proslavi, a ulice su ispunjene hrvatskim zastavama, obilježjima postrojbi i domoljubnim porukama.

Posebnu pozornost privlače brojne majice koje posjetitelji nose tijekom obilježavanja. Na njima se mogu vidjeti različiti domoljubni motivi i natpisi posvećeni Hrvatskoj, hrvatskim braniteljima, vojno-redarstvenoj operaciji Oluja te gardijskim brigadama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu.

Mnogi su odabrali majice s motivima hrvatskog grba i zastave, dok drugi nose odjevne predmete s imenima ratnih postrojbi, stihovima domoljubnih pjesama ili porukama zahvale braniteljima. Nisu rijetkost ni majice s motivima Kninske tvrđave, mjesta koje je postalo simbol završetka operacije Oluja.

Osim kao odjevni predmet, mnogima su upravo takve majice način izražavanja poštovanja prema hrvatskim braniteljima i obilježavanja jednog od najvažnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti.

Središnja proslava u Kninu i ove je godine okupila brojne građane, branitelje, uzvanike i posjetitelje, a grad je od ranih jutarnjih sati ispunjen svečanim ozračjem i bogatim programom obilježavanja.