FOTO Pogledajte što je sve osim lampiona osvanulo ispred Barine zgrade

Ispred zgrade u Zagrebu u kojoj je živio Goran Bare, jedan od najupečatljivijih glazbenika hrvatske rock scene, osvanuo je prizor koji govori više od riječi. Brojni crveni lampioni, neki s upaljenim plamenom, ostavljeni su u znak sjećanja na glazbenika čije su pjesme obilježile generacije.

Na fotografiji snimljenoj ispred zgrade vide se okupljeni lampioni različitih veličina, a među njima i čaša kave te mala boca pića.

Goran Bare tijekom svoje je karijere izgradio poseban odnos s publikom. Kao frontmen Majki, svojim je pjesmama progovarao o ljubavi, boli, gubitku, životnim borbama i emocijama koje nije pokušavao uljepšati.

Upravo su iskrenost i autentičnost bile ono po čemu ga je publika prepoznavala. Njegovi koncerti bili su mnogo više od glazbenih nastupa, a pjesme poput „Teške boje“, „Vrijeme je da se krene“ i „Budi ponosan“ ostale su duboko povezane s domaćom rock scenom.

Prizor ispred zagrebačke zgrade pokazuje koliko je snažan trag ostavio među ljudima koji su pratili njegov rad.