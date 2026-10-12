FOTO Pogledajte splitske vijećnike iz drugog kuta! Evo kako su se "sredili" za burnu sjednicu u Banovini

Dok se u vijećnici raspravljalo o buci, alkoholu i noćnom životu u središtu Splita, naš fotoreporter imao je još jedan zadatak – zabilježiti kako su se gradski vijećnici pojavili na današnjoj sjednici. Od ozbiljnih poslovnih kombinacija do nešto ležernijih izdanja, splitska politička scena ponovno se našla pred objektivom.

U ponedjeljak je u Banovini završena tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita posvećena problematici noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri. Nakon burnih rasprava, političkih prepucavanja i brojnih izjava, vijećnici su usvojili četiri zaključka kojima se nastoje pokrenuti promjene u regulaciji noćnog života.

Četiri zaključka nakon burne rasprave

Usvojeni zaključci odnose se na zaštitu stanara povijesne jezgre, zakonsko reguliranje organiziranih obilazaka barova, izmještanje takozvanih party brodova te iniciranje zakonskih izmjena kojima bi se ograničilo ili zabranilo otvaranje novih noćnih klubova u stambenim i stambeno-poslovnim objektima. Ipak, zaključci ne znače trenutačnu zabranu spomenutih djelatnosti, nego predstavljaju inicijativu za daljnje postupanje i potrebne zakonske promjene.

Tko je odabrao odijelo, a tko ležerniju kombinaciju?

No, ovoga puta političke rasprave ostavljamo po strani i donosimo nešto drukčiji pogled na splitsku Banovinu.

Naš fotoreporter danas je svojim objektivom zabilježio većinu gradskih vijećnika koji su sudjelovali na nastavku tematske sjednice. Tko se odlučio za klasičnu eleganciju, tko je ostao vjeran opuštenijem stilu, a tko je posebno pazio na svoj izgled?