FOTO Pogledajte spektakularne prizore s najveće vojne vježbe u Hrvatskoj: Rafalei, ratni brodovi i specijalci u akciji

Na pomorskom vojnom poligonu Žirje i vojnoj lokaciji Zečevo održan je Dan uvaženih gostiju u sklopu međunarodne vojne vježbe "Borbena moć 26", jedne od najvećih vojnih aktivnosti koje ove godine provode Oružane snage Republike Hrvatske. U vježbi, koja traje od 22. lipnja do 3. srpnja, sudjeluju pripadnici Hrvatske vojske, savezničkih i partnerskih država te drugih sastavnica sustava domovinske sigurnosti.

Pred okupljenim uzvanicima prikazane su sposobnosti Hrvatske ratne mornarice, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Hrvatske kopnene vojske, Zapovjedništva specijalnih snaga i Specijalne policije MUP-a. Posjetitelji su mogli vidjeti operaciju nasilnog zauzimanja broda, djelovanje sustava protuzračne obrane MISTRAL, gađanje iz samohodnih haubica PzH 2000, topničku paljbu ratnih brodova te završni prikaz djelovanja borbenih aviona Rafale.

U vježbi sudjeluje više od 3.000 pripadnika Oružanih snaga RH, oko 500 pripadnika savezničkih i partnerskih vojski, više od 25 brodova Hrvatske ratne mornarice te više od 20 zrakoplova, helikoptera i besposadnih sustava.

Donosimo fotografije s impresivnog prikaza sposobnosti Hrvatske vojske na vojnoj vježbi "Borbena moć 26".