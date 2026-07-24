FOTO Pogledajte s kim se Plenković sve družio u Splitu

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković danas je boravio u Splitu, gdje je na stadionu Park mladeži sudjelovao na svečanom otvorenju Europskog prvenstva u ragbiju 7, jednog od najvećih sportskih događaja ovog ljeta u Hrvatskoj.

Po dolasku na stadion premijera su dočekali glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza Vjenceslav Holjevac i članica Izvršnog odbora Saveza Mirjana Čagalj. Tom je prilikom Čagalj istaknula dugu tradiciju ragbija u Splitu, posebno ulogu Ragbi kluba Nada, višestrukog prvaka Hrvatske, koji nastoji vratiti nekadašnje uspjehe.

Uoči početka natjecanja održan je sastanak Organizacijskog odbora na kojem su, uz premijera, sudjelovali brojni predstavnici državne, regionalne i lokalne vlasti te sportskog života.

Među uzvanicima bili su gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, saborska zastupnica Danica Baričević, saborski zastupnik Andro Krstulović Opara, državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić, potpredsjednik Gradskog vijeća Splita Marijan Čelan, Ante Mihanović te predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić.

Na Parku mladeži premijer se susreo i s proslavljenom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić, koja je također nazočila svečanom otvorenju prvenstva.

Pozornost je privukla i poznata DJ-ica i influencerica Knoll Doll, koja je dio zabavnog programa Europskog prvenstva. Uoči večernjeg nastupa za DJ pultom susrela se s premijerom Plenkovićem i ministrom Glavinom tijekom praćenja utakmice ženskih reprezentacija Francuske i Češke.

Premijer je nakon sastanka Organizacijskog odbora pratio dio natjecanja te čestitao organizatorima na uspješnoj pripremi Europskog prvenstva, naglasivši kako ovakva međunarodna sportska događanja pridonose promociji Splita i Hrvatske na europskoj sportskoj karti.