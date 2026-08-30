FOTO Pogledajte s kim je Slaven Bilić pio piće na Peristilu

Slaven Bilić ovih dana boravi u rodnom Splitu, a vrijeme je iskoristio i za druženje s trenerom Hajduka Gonzalom Garcijom. Njihov susret nije prošao nezapaženo, dvojac je uhvaćen u razgovoru na jednoj od najpoznatijih splitskih lokacija.

Bilić i Garcia sjedili su u Lvxoru na Peristilu, u srcu Dioklecijanove palače. Zanimljivo, njihovo druženje otkriveno je gotovo slučajno. Na društvenim mrežama Lvxora objavljena je fotografija njihova „legendarnog“ konobara Viktora, a u pozadini kadra mogu se vidjeti Bilić i Garcia za stolom.

Susret je posebno zanimljiv zbog trenutka u kojem se dogodio.

Hajduk je u četvrtak ostvario jedan od najvećih klupskih uspjeha posljednjih godina. Bijeli su u Poljskoj svladali Rakow rezultatom 3:2 i tako izborili plasman u ligašku fazu Konferencijske lige.

Splićani su time nakon 16 godina ponovno izborili mjesto u glavnoj fazi jednog europskog natjecanja, a momčad Gonzala Garcije sada čeka europska jesen.

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