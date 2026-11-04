FOTO Pogledajte prizor s autoceste kod Zagvozda. Nije ono što mislite

Fotografija snimljena na autocesti A1 u blizini Zagvozda privukla je veliku pozornost na društvenim mrežama. Na prvi pogled prikazuje prizor od kojeg bi se mnogi vozači mogli ozbiljno zabrinuti – kamion koji naizgled vozi u suprotnom smjeru, ravno prema nadolazećim vozilima.

Međutim, ono što se vidi na fotografiji nije ono što se zapravo dogodilo.

Iako položaj kamiona stvara dojam da se kreće pogrešnom stranom autoceste, riječ je o vozilu koje se prevozi na vuči. Neobična perspektiva i kut iz kojeg je fotografija snimljena stvaraju optičku iluziju zbog koje prizor izgleda znatno opasnije nego što jest.

„Nije onako kako izgleda, ali oku nije ugodno”, stoji uz fotografiju objavljenu na društvenim mrežama.

Objava je ubrzo potaknula raspravu među korisnicima, a mnogi su priznali da prizor nije nimalo ugodan, čak ni kada je jasno da kamion ne vozi u suprotnom smjeru.

„Ma šlepaju ga”

U komentarima su se nizala različita objašnjenja i reakcije.

„Ma šlepaju ga”, kratko je objasnio jedan korisnik.

„Nimalo ugodno”, dodao je drugi, dok je jedan od komentatora priznao da bi ga takav prizor ozbiljno prestrašio.

Dio korisnika otvorio je i pitanje označavanja vozila koja se prevoze na ovakav način. Smatraju da bi dodatna signalizacija mogla pomoći ostalim vozačima da odmah prepoznaju o čemu je riječ.

Pojavili su se i prijedlozi da se prednji dio prevoženog kamiona prekrije ili dodatno označi kako ne bi stvarao dojam vozila koje dolazi iz suprotnog smjera.

Naravno, nije nedostajalo ni šale. Pojedini komentatori našalili su se da kamion zapravo vozi unatrag kako ga osoba koja snima ne bi mogla pratiti.