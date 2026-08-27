FOTO Pogledajte poruku koja je osvanula na Sirobuji uoči velike utakmice

Uoči večerašnje važne europske utakmice Hajduka, na Sirobuji je osvanula poruka podrške „bijelima“ pred susret koji bi mogao odrediti njihovu europsku jesen.

Na velikom displeju iznad prometnice izmjenjuje se poruka „AJMO BIJELI ALE!“, uz Hajdukove motive.

Poruka je dočekala brojne vozače koji prolaze jednom od najprometnijih gradskih prometnica.

„Bijeli“ večeras u Poljskoj protiv Rakowa igraju uzvratnu utakmicu play-offa Konferencijske lige, a ulog je velik – plasman u ligašku fazu natjecanja i europske utakmice na Poljudu ove jeseni.