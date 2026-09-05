FOTO Pogledajte poruke koje su prosvjednici donijeli u Zagreb: „Slavonijo, prazna li si, Dalmacijo, rasprodana si...“

Od Like i Dalmacije do Slavonije i drugih krajeva Hrvatske, građani su danas stigli u Zagreb kako bi upozorili na problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću, ali i na brojne druge ekološke probleme s kojima se Hrvatska suočava.

Među mnoštvom hrvatskih zastava i transparenata našle su se i poruke koje nadilaze sam slučaj Gospića. Govori se o uništavanju prirode, iseljavanju, odnosu prema hrvatskom prostoru, ali i o osjećaju da se pojedini dijelovi zemlje godinama zanemaruju.

Jedan od transparenata posebno privlači pažnju.

„Slavonijo, prazna li si, Dalmacijo, rasprodana si, o ti Liko, otrovana, naša diko“, piše na ručno izrađenom kartonskom transparentu.

Nekoliko riječi dovoljno je da se u njima spoje tri različita hrvatska kraja i tri različita problema – Slavonija koju se povezuje s iseljavanjem i pražnjenjem, Dalmacija s pritiskom turizma i rasprodajom prostora te Lika, koja je danas u središtu prosvjeda zbog problema s ilegalno odloženim otpadom.

Upravo su takve osobne i emotivne poruke obilježile današnje okupljanje. Prosvjednici su sa sobom donijeli transparente kojima traže odgovornost, zaštitu okoliša i konkretnije poteze institucija.

Na ulicama Zagreba tako se danas nije govorilo samo o jednom odlagalištu.

Govorilo se o zemlji, vodi, zraku i pitanju kakvu Hrvatsku ostavljamo budućim generacijama.

Prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ organizirala je Građanska inicijativa „Gospić je naš dom“, a u Zagreb su stigli građani iz brojnih hrvatskih gradova. Iz Dalmacije su organizirano krenuli Splićani, Trogirani, Klišani, Solinjani, Zadrani i Korčulani.

Pogledajte galeriju i poruke koje su danas odjekivale zagrebačkim ulicama.