FOTO Pogledajte poplavljeno parkiralište u Podstrani, vatrogasci interveniraju

Snažno nevrijeme koje je u srijedu predvečer pogodilo Split i okolicu ostavilo je brojne prometnice i površine pod vodom. Posebno intenzivne oborine zabilježene su u Solinu, gdje je u samo sat vremena palo čak 60 litara kiše po četvornom metru. Problemi su zabilježeni i u Podstrani, gdje su pojedina parkirališta poplavljena, a prema informacijama koje doznajemo, vatrogasci na pojedinim lokacijama ispumpavaju vodu.

Ozbiljni problemi zabilježeni su i u Podstrani. Fotografija koju donosimo prikazuje parkiralište prekriveno velikom količinom mutne vode, koja je okružila parkirana vozila.

Prema informacijama koje doznajemo, vatrogasci na pojedinim lokacijama ispumpavaju vodu kako bi ublažili posljedice obilnih oborina.

Prizori iz Podstrane dodatno potvrđuju da je večerašnje nevrijeme zahvatilo šire splitsko područje, a ne samo gradske prometnice.