FOTO Pogledajte nadrealnu ljepoticu koja je danas stigla na Zapadnu obalu

Na splitsku Zapadnu obalu danas je stigla jedna od najupečatljivijih jahti koje se mogu vidjeti na Jadranu – futuristički katamaran This Is It.

Riječ je o luksuznoj jahti dugoj 43,5 i širokoj čak 14,5 metara, koju je izgradio talijanski Tecnomar. Već na prvi pogled jasno je zašto privlači toliku pozornost. Neobične asimetrične linije i više od 600 četvornih metara staklenih površina daju joj izgled koji više podsjeća na svemirski brod nego na klasičnu jahtu.

This Is It može primiti do 12 gostiju u šest luksuznih kabina. Posebno se ističe vlasnički apartman s panoramskom terasom, dok su gostima na raspolaganju veliki saloni, sauna, prostor za masažu, bazen te brojne igračke za more. Jahta postiže maksimalnu brzinu od oko 21 čvora.

Luksuz, očekivano, ima i odgovarajuću cijenu. Jahtu je moguće unajmiti, a prema aktualnoj ponudi NAU Yachtsa, cijena ljetnog najma doseže 390.000 eura tjedno, bez dodatnih troškova. To znači da samo jedan dan na njoj stoji više od 55.000 eura.

Hrvatska se nalazi među destinacijama na kojima je dostupna za charter, a njezin dolazak na splitsku Zapadnu obalu teško je mogao proći nezapaženo. Među brojnim luksuznim plovilima koja tijekom sezone posjećuju Split, This Is It svojim futurističkim izgledom definitivno se izdvaja iz mase.