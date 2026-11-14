FOTO Pogledajte koliko se Splićana okupilo zbog Kristiana

Splićani su se u subotu u 12 sati okupili na Voćnom trgu u spomen na preminulog Kristiana Josipa Periša. Podsjetimo, Kristian Josip Periš preminuo je 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.

Točno u 12 sati, Splićani na Voćnom trgu odali su počast preminulom Kristianu kroz osam minuta šutnje. Njemu u spomen postavili su i upaljene svijeće.

Četvorica medicinskih tehničara pod istragom zbog teškog ubojstva

Podsjetimo, njegovoj obitelji prvotno je priopćeno da je smrt nastupila zbog zastoja srca nakon primjene terapije. Međutim, članovi obitelji posumnjali su u takvo objašnjenje, a nakon što su vidjeli njegovo tijelo, uočili su ozljede koje su otvorile dodatna pitanja o okolnostima smrti.

Prema informacijama iz preliminarnog obdukcijskog nalaza, na tijelu su pronađene brojne ozljede, uključujući hematome, oguljotine te prijelome rebara i prsne kosti.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv četvorice medicinskih tehničara zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva posebno ranjive osobe.

Prema sumnjama tužiteljstva, tijekom sputavanja pacijenta, koji je bio djelomično vezan za bolnički krevet, primijenjena je prekomjerna fizička sila koja je dovela do njegove smrti.

Četvorici osumnjičenih određen je istražni zatvor. Istraga je u tijeku, a njihova kaznena odgovornost nije pravomoćno utvrđena.

Ravnateljica bolnice podnijela ostavku

Nakon tragedije zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva provela je nadzor u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan te utvrdila ozbiljne stručne i organizacijske propuste u postupanju prema pacijentu, kao i nepravilnosti u dokumentiranju postupaka.

U inspekcijskom nalazu problematizirano je i postupanje uprave bolnice.

Ravnateljica Klinike Majda Grah u četvrtak, 12. studenoga, podnijela je neopozivu ostavku, koju je Upravno vijeće istoga dana prihvatilo.

Slučaj je otvorio brojna pitanja o sigurnosti pacijenata u psihijatrijskim ustanovama, postupanju medicinskog osoblja i nadzoru nad primjenom fizičkog sputavanja.