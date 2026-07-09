FOTO Pogledajte koliko ljudi je trenutno na Poljudu

Za momčad Gonzala Garcije ovo je prvi službeni ispit u novoj sezoni. Hajduk protiv Žiline ulazi u dvomeč kao favorit, no svjestan je da europske kvalifikacije rijetko praštaju pogreške. Dobar rezultat na Poljudu mogao bi biti ključan uoči uzvrata, koji se za tjedan dana igra u Slovačkoj.
Europski put Bijelima ove sezone nosi posebnu težinu. Klub već gotovo 15 godina čeka plasman u grupnu fazu nekog europskog natjecanja, a navijači se nadaju da bi upravo ova sezona mogla prekinuti taj niz. Prva prepreka na tom putu je Žilina, višestruki slovački prvak i klub s bogatim europskim iskustvom.
Na travnjaku se očekuje borbena utakmica, dok će s tribina ponovno stizati glasna podrška navijača, koji se nadaju da će europsko ljeto započeti pobjedom na Poljudu.