FOTO Pogledajte koliko ljudi dolazi na Poljud

Poljud ponovno živi europske večeri. Hajduk večeras od 20 sati protiv slovačke Žiline otvara novu sezonu i započinje svoj put kroz kvalifikacije za Europsku ligu. Uzvrat je za tjedan dana u Slovačkoj, a Bijeli žele napraviti prvi korak prema cilju koji navijači čekaju gotovo 15 godina – plasmanu u grupnu fazu nekog europskog natjecanja.

Uoči početka utakmice sve više navijača slijeva se prema Poljudu. Oko stadiona vlada prepoznatljiva atmosfera europske večeri, a promet je pojačan dok tisuće navijača u bijelim dresovima pristižu na tribine kako bi podržali momčad Gonzala Garcije u prvoj službenoj utakmici nove sezone.

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Hajduk u dvoboj ulazi kao favorit, no Žilina nije bezazlen protivnik. Slovački klub prošlu je sezonu završio na četvrtom mjestu prvenstva, ali je osvajanjem nacionalnog kupa izborio nastup u kvalifikacijama Europske lige. U europskoj povijesti Žilina je igrala i grupnu fazu Lige prvaka 2010./11., a s Hajdukom već ima međusobnu povijest – Slovaci su 2009. godine izbacili Bijele u trećem pretkolu tadašnjeg Kupa UEFA-e.

Za Hajduk je ovo početak iznimno važnog europskog ljeta. Prođe li Žilinu, u drugom pretkolu Europske lige čeka ga ciparski Pafos, dok bi u slučaju ispadanja europski put nastavio u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Sve je, međutim, večeras podređeno jednom cilju – ostvariti dobar rezultat pred uzvrat u Slovačkoj i pred punim Poljudom napraviti prvi korak prema europskoj jeseni, o kojoj navijači Hajduka sanjaju još od 2011. godine.