FOTO Pogledajte kakvo je iznenađenje dočekalo članove Udruge Down sindrom-21 Split

Članovi Udruge Down sindrom-21 Split, zajedno s djecom, roditeljima i volonterima, proveli su dan koji će, kako kažu, još dugo pamtiti. Na brodu Le Cordea krenuli su iz Krila Jesenica prema Pučišćima, a domaćini su se pobrinuli da im plovidba i boravak na Braču budu ispunjeni druženjem, smijehom i brojnim iznenađenjima.

Već pri ukrcaju dočekala ih je srdačna dobrodošlica posade, uz piće, peciva, kavu i svježe voće. Nakon plovidbe prema Braču uslijedio je posjet Klesarskoj školi u Pučišćima, šetnja mjestom i zajedničko druženje.

Po povratku na brod za goste je pripremljen ručak u tri slijeda, nakon čega je brod nastavio prema Postirama. Ondje je bilo vremena i za kupanje, no posebno veselo postalo je nakon povratka na brod.

Uz glazbu su krenuli pjesma i ples, a upravo su najmlađi bili najraspoloženiji. Iz Udruge kažu kako djeca gotovo nisu prestajala plesati i pjevati sve do trenutka kada je došlo vrijeme za iskrcaj.

"Njihovi osmijesi, zagrljaji i sreća bili su nam najljepši dokaz koliko im je ovaj dan značio", poručili su iz Udruge Down sindrom-21 Split.

Posadi broda zahvalili su na gostoprimstvu, pažnji i trudu koji su uložili kako bi njihovim članovima priredili poseban dan, kao i na prigodnom poklonu koji su uručili Udruzi.

"Ovaj dan nije bio samo izlet. Bio je dan ispunjen zajedništvom, prihvaćanjem, prijateljstvom i čistom dječjom radošću. Od srca vam hvala što ste nam omogućili da zajedno stvorimo uspomenu koju ćemo još dugo nositi u srcu", poručili su.