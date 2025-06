FOTO Pogledajte kako se ova "biserka" nasadila na otok Biševo kod Modre špilje

Dok iz Ministarstva mora i sigurnosti plovidbe redovito stižu poruke tipa "it's OK, you are safe here", stanje na Jadranu i ovog ljeta više nalikuje na "divlji zapad". Kontrola pomorskog prometa gotovo da ne postoji, a na terenu se sve više bilježe primjeri potpunog ignoriranja pravila.

Portal Morski.hr tako prenosi slučaj s otoka Biševa, kod poznate turističke atrakcije – Modre špilje. Na snimkama koje su im poslali nautičari vidi se kako su pojedini brodovi, u pokušaju da preskoče red za ulazak u špilju, doslovno zaobišli pola otoka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– U nastojanju da preskoče red, preskočili su pola otoka – komentirao je jedan od svjedoka. Drugi pak izražava čuđenje nad "genijalnošću" poteza koje ugrožavaju i sigurnost i zdrav razum.

Ovakve scene dodatno otvaraju pitanje učinkovitosti pomorskog nadzora, posebno u špici turističke sezone, kada je promet na moru najveći, a kaos sve vidljiviji.

Dalmacija Danas, pak, raspolaže informacijama da je riječ o mladoj skiperici koja je izvela nevjerojatan manevar i sudarila se s drugim gumenjakom te je njezin završio na stijeni.