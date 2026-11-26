U splitskoj Velebitskoj ulici u tijeku su radovi na sanaciji asfaltnog zastora, koji su započeli u srijedu, 25. studenoga, a trebali bi trajati sve do 21. prosinca ove godine.

Radovi se izvode na dionici od križanja sa Zagorskim putem do križanja sa Solinskom ulicom, zbog čega je na tom dijelu prometnice predviđena privremena regulacija prometa.

Donosimo galeriju fotografija radova u Velebitskoj ulici.

Obnavlja se kolnik i prometna signalizacija

Osim sanacije oštećenog asfaltnog zastora, zahvat obuhvaća i poboljšanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, odnosno oznaka na kolniku i prometnih znakova.

Cilj radova je poboljšanje stanja prometnice i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu.

Privremena regulacija prometa tijekom izvođenja radova bit će usklađena s važećim pravilnikom i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Vozači, naoružajte se strpljenjem

S obzirom na to da bi radovi trebali potrajati gotovo mjesec dana, vozače koji svakodnevno koriste ovu splitsku prometnicu poziva se na dodatni oprez i strpljenje.

Svim sudionicima u prometu preporučuje se poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije i prilagođavanje vožnje uvjetima na cesti.

Završetak radova planiran je za 21. prosinca 2026. godine.