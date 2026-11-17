Prometna nesreća koja se jutros dogodila na brzoj cesti Solin - Klis, u blizini tunela Klis-Kosa, izazvala je poteškoće u prometu i stvaranje kolona vozila u smjeru Solina i Splita.

Kako doznajemo iz policije, nesreća se dogodila oko 7.30 sati, a u njoj je sudjelovalo jedno osobno vozilo. Prema prvim informacijama, ozlijeđenih osoba nema.

Fotografije koje smo dobili s mjesta događaja pokazuju razmjere oštećenja na crvenom osobnom automobilu. Prednji dio vozila znatno je oštećen, a vidljiva su i oštećenja duž bočne strane automobila.

Na mjesto nesreće stigla je policija.

Policija provodi očevid kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do ove prometne nesreće.