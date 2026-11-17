Prometna nesreća koja se jutros dogodila na brzoj cesti Solin - Klis, u blizini tunela Klis-Kosa, izazvala je poteškoće u prometu i stvaranje kolona vozila u smjeru Solina i Splita.
Ako ste jutros zapeli u gužvi na brzoj cesti Solin-Klis, ovo je razlog
Kako doznajemo iz policije, nesreća se dogodila oko 7.30 sati, a u njoj je sudjelovalo jedno osobno vozilo. Prema prvim informacijama, ozlijeđenih osoba nema.
Fotografije koje smo dobili s mjesta događaja pokazuju razmjere oštećenja na crvenom osobnom automobilu. Prednji dio vozila znatno je oštećen, a vidljiva su i oštećenja duž bočne strane automobila.
Na mjesto nesreće stigla je policija.
Policija provodi očevid kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do ove prometne nesreće.
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