FOTO Pogledajte kako je izgledalo veliko klapsko finale u Omišu. Donosimo najljepše prizore večeri

Veliko finale pokazalo je da i nakon šest desetljeća festivalske povijesti klapska tradicija podno Mirabele ne blijedi nego s godinama dobiva na snazi i zrelosti. Odlična atmosfera, a cappella klasici i maestralne izvedbe obilježili su sam kraj Festivala, koji se i ove godine održao pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija te supokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije, Grada Omiša i Hrvatskog društva skladatelja.

Nakon gotovo dvosatnog vokalnog spektakla, zlatni štit, prva nagrada žirija pripala je klapi Kaše. Dubrovčani su osvojili i brončani leut po izboru publike, koja im nakon proglašenja pobjednika nije dala da odu s pozornice. Ova priznanja nova su potvrda kvalitete i kontinuiteta u njihovoj ionako već bogatoj riznici omiških odličja.

„Donosimo svoje, pjevamo ono što jesmo i nastojimo ostati takvi. Godine prolaze, prije 14 godina bili smo studentska klapa, sad više nismo, ali i dalje su tu nošnje, stav i sve ono kako je bilo i onda“, odgovara nam Vicko Dragojević na pitanje o tajni uspjeha. Pritom se prisjetio njihova nastupa 2012. kada su u Omiš prvi put stigli kao muška klapa, a otišli kao apsolutni pobjednici.

Druga nagrada stručnog povjerenstva dodijeljena je klapi Krunik iz Kučina, dok su brončani štit preuzeli članovi splitske Mriže. Riječ je opet o klapama koje s omiške pozornice nikada ne odlaze praznih ruku.

Publika je svojim glasovima proglasila klapu Omiš pobjednikom, i to drugu godinu zaredom.

„Ovaj Zlatni leut je još jedan pečat na rad klape Omiš, jedna nova barka u našoj maloj floti, koja će, nadam se, kroz godine rasti. Kao lokalnoj klapi koja djeluje u Omišu, posebno nam je drago što znamo da će nam sutra, kad se sve ovo slegne, brojni sugrađani prilaziti, stisnuti ruku i čestitati. To je zapravo još puno leuta koje ćemo dobiti u četiri oka, što ova pozornica nikada neće vidjeti“, rekao je 2. tenor i voditelj klape Omiš Jure Šaban Stanić.

Na drugo mjesto, prema glasovima publike, smjestila se klapa Okruk iz Okruga Donjeg. U velikom finalu sjajne izvedbe pružili su i Dalmari iz Maribora, rovinjska Valdibora, paška klapa Galijota, rapska Krijanca te Pinguentum iz Buzeta.

Završnoj večeri Omiškog festivala prisustvovali su izaslanik predsjednika Republike Nikša Peronja, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Danica Baričević, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ujedno izaslanica predsjednika Vlade. Uzbudljivu večer klapske pjesme iz dupkom ispunjenog gledališta pratili su i splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Zdenko Križić, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, saborski zastupnici Ante Kujundžić i Zvonimir Troskot te omiški gradonačelnik Zvonko Močić i predsjednik Gradskog vijeća Omiša Karlo Vukasović.

Voditelji programa bili su Edita Lučić Jelić i Miljenko Cvitković.

Zatvaranjem ovogodišnjeg, šezdesetog poglavlja omiške klapske priče, organizatori su još jednom poslali poruku o važnosti očuvanja tradicije.

„Ovaj povijesni jubilej nije tek puko okupljanje ili nadmetanje klapa, već trijumf tradicije. Veliki interes publike i kvaliteta klapa potvrđuju da izvorna a cappella pjesma i klapsko pjevanje, uvršteno na UNESCO-v popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, ne gube na atraktivnosti već bilježimo upravo suprotan trend. To nam daje snagu i obvezu da ustrajemo u očuvanju tradicije naših predaka“, poručio je ravnatelj Festivala Mijo Stanić i ponosno zaključio da je Omiš bio i ostao klapski Olimp.

Pred organizatorima je sad tek kratki predah jer vrlo skoro kreću pripreme za koncert u Crnoj Gori. Naime, u godini velikog jubileja Festival dalmatinskih klapa Omiš otvorio je novo poglavlje kroz novu suradnju. S Bokeljskom udrugom muzičara a cappella Tivat, organiziraju nastup laureata 60. Omiškog festivala na IV. Smotri klapa "Još se digod skupe naši" (Omiš gradu Tivtu), koji će se na otočiću Gospe od Milost održati 5. rujna, a u studenome ih očekuje tradicionalni koncert u Lisinskom.