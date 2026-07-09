FOTO Pogledajte kako izgleda Park mladeži 24 sata prije početka Ultre

Još samo 24 sata dijele Split od početka još jednog izdanja Ultra Europe festivala. Park mladeži u četvrtak je u potpunosti spreman za otvorenje, a završni obilazak festivalskog prostora održali su gradonačelnik Tomislav Šuta, predstavnici organizatora i novinari.

Glavna pozornica je dovršena, postavljeni su rasvjeta, LED ekrani i ostala festivalska infrastruktura, a cijeli prostor već izgleda kao da može primiti prve posjetitelje. Na terenu više nema užurbanih radova koji su obilježili protekle dane – sve je spremno za početak jednog od najvećih glazbenih događaja u ovom dijelu Europe.

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Tijekom obilaska organizatori su predstavili završni izgled festivalskog prostora te potvrdili da su pripreme uspješno privedene kraju. Posjetitelji će i ove godine na Parku mladeži pronaći glavnu pozornicu, dodatne glazbene zone, ugostiteljsku ponudu i sve popratne sadržaje koji prate trodnevni festival.

Ultra Europe službeno počinje u petak, kada će Park mladeži ponovno postati središte elektroničke glazbe i ugostiti desetke tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta. Festival će se u Splitu održavati tijekom vikenda, nakon čega se program tradicionalno nastavlja na dalmatinskim otocima u sklopu Destination Ultra.

Ovogodišnje izdanje još jednom će potvrditi status Splita kao jedne od najvažnijih europskih festivalskih destinacija, a Park mladeži, koji je posljednjih tjedana prolazio kroz veliku preobrazbu, spreman je za prve ritmove koji će odjeknuti već u petak navečer.