FOTO Pogledajte kako izgleda nova garaža na Ravnim njivama

Nova garaža na Ravnim njivama danas je službeno otvorena nakon što je dobila uporabnu dozvolu. Riječ je o objektu s više od 500 parkirnih mjesta, a građani će ga u početnom razdoblju moći koristiti besplatno.

Kako je na otvorenju kazao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, naplata bi trebala početi za 20 do 30 dana, nakon završetka probnog razdoblja, i to prema redovnom cjeniku Split Parkinga.

U novoj garaži osigurana su 42 parkirna mjesta za osobe s invaliditetom, kao i mjesta za motocikle i bicikle. Predviđene su i dvije punionice za električna vozila.

Garažom će upravljati Split Parking, a vrijedit će ista pravila kao i u ostalim gradskim garažama, uključujući mogućnost stanarskih pretplata.

Privremeno parkiralište koje se dosad koristilo u okolici garaže više neće biti u funkciji.

Kako izgleda nova garaža na Ravnim njivama, pogledajte u galeriji.