FOTO Pogledajte kako izgleda centar Splita

Prvi dan srpnja u Split je donio sve ono po čemu se pamti dalmatinsko ljeto. Sunce od ranog jutra grije kamene ulice, rive i trgove, a grad je ispunjen tisućama turista koji uživaju u razgledavanju povijesne jezgre, kupanju, kavi uz more i opuštenoj mediteranskoj atmosferi.

Na Rivi se traži mjesto više, ulični svirači stvaraju kulisu kakvu je teško pronaći bilo gdje drugdje, dok se ispred Dioklecijanove palače neprestano izmjenjuju grupe posjetitelja iz svih krajeva svijeta. Mnogi su dan odlučili provesti na gradskim plažama, a drugi istražuju skrivene kale, restorane i male obiteljske trgovine koje ljeti posebno ožive.

Nakon lipnja obilježenog rekordnim vrućinama i burnim vremenskim prilikama, srpanj je u Split stigao u svom najprepoznatljivijem izdanju – uz sunce, more, miris borova i nezaobilaznu ljetnu vrevu. Grad je ponovno postao velika pozornica na otvorenom na kojoj se isprepliću različiti jezici, kulture i životne priče.

Fotografije koje donosimo najbolje svjedoče atmosferi prvog dana najsunčanijeg ljetnog mjeseca. Prepune ulice, šetnice i plaže potvrđuju da je turistička sezona u punom zamahu te da Split i ovoga ljeta ostaje jedna od najpoželjnijih mediteranskih destinacija.