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FOTO Pogledajte kako Bijeli treniraju uoči sutrašnje utakmice s Thunom

Bijeli su odradili posljednji trening uoči sutrašnje utakmice
Thun Hajduk trening foto bepo perišić 6

Hajduk u četvrtak s početkom od 21 sat igra protiv Thuna na "Visana stadionu" u švicarskom Thunu.

U drugoj utakmici ligaške faze Bijeli će odmjeriti snage s aktualnim prvakom Švicarske nakon što su u prvom susretu prošlog četvrtka na Poljudu s 2:1 svladali nizozemski Ajax te upisali prva tri boda u natjecanju.

Hajduk u ovu utakmicu ulazni nakon sjajnog tjedna u kojem je upisao tri važne pobjede. Najprije protiv Dinama u derbiju na Poljudu, zatim protiv Ajaxa u Konferencijskoj ligi te je na koncu u nedjelju svladao Varaždin u prvenstvenoj utakmici na Poljudu.

Sudačka postava za ovu utakmicu stiže iz Engleske. Glavni je sudac Jarred Gillett pomagat će mu Neil Davies i Nick Greenhalgh, a četvrti je sudac Farai Hallam. VAR je sudac Peter Bankes, a asistent VAR suca James Bell.

Kako je izgledao trening Bijelih u Švicarskoj, donosimo u fotogaleriji našeg Bepa Perišića.

Thun Hajduk trening foto bepo perišić 1
GALERIJA
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