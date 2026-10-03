FOTO Pogledajte gdje je sinoć u Splitu ostavio automobil, a onda je naišao autobus

Neobična prometna situacija zabilježena je sinoć u Splitu, a fotografija je ubrzo završila i na društvenim mrežama.

Na Facebook stranici „Prometne zgode i nezgode“ objavljena je fotografija osobnog automobila zaustavljenog na prolazu kojim prometuju autobusi. Na fotografiji se vidi i autobus splitskog Prometa koji se nalazi neposredno iza vozila.

„Parkirao na prolaz na radost vozača autobusa“, kratko su uz dozu ironije opisali prizor administratori stranice.

Prema njihovim navodima, fotografija je nastala sinoć u Splitu.

Prizori nepropisno ili nespretno ostavljenih vozila nisu rijetkost na splitskim ulicama, no posebno mogu postati problematični kada automobil zauzme prostor potreban za prolazak većih vozila poput autobusa javnog gradskog prijevoza.

Iz same objave nije poznato koliko je automobil ondje stajao niti je li zbog njega došlo do duljeg zastoja u prometu.