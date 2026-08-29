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FOTO Pogledajte atmosferu na Vukovarskom vodotornju nekoliko sati prije Thompsonova koncerta

Thompsonovi fanovi navalili na Vukovarski vodotoranj
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Vukovar se u subotu od ranih jutarnjih sati puni posjetiteljima koji su stigli na veliki koncert Marka Perkovića Thompsona, a jedan od nezaobilaznih punktova za brojne fanove postao je i Vukovarski vodotoranj.

Nakon što su se još tijekom petka navečer velike skupine posjetitelja mogle vidjeti na ulicama grada i u blizini koncertnog prostora, u subotu se velik broj Thompsonovih obožavatelja uputio prema jednom od najprepoznatljivijih simbola Vukovara.

Fotografije koje je snimio Roko Pavlinušić pokazuju živu atmosferu na Vodotornju i oko njega.

Posjetitelji se fotografiraju, druže i poziraju s hrvatskim zastavama, dok se među okupljenima mogu vidjeti brojne majice i druga obilježja povezana s večerašnjim koncertom.

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