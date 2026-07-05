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FOTO Pogled na požarište u Vinišću

Iako je nekoliko fasada nagorjelo, kuće su uspješno obranjene

Požar koji je u nedjelju poslijepodne izbio na području Vinišća stavljen je pod kontrolu zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i zračnih snaga. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu te se opasno približila stambenim objektima.

Na terenu je bilo angažirano oko 65 vatrogasaca sa 17 vozila, uz pomoć dva kanadera i jednog Air Tractora. Iako je nekoliko fasada nagorjelo, kuće su uspješno obranjene, a prema zasad dostupnim informacijama nema ozlijeđenih niti veće materijalne štete.

Stranica Vatrogasci 193 podijelili su pogled s požarišta nakon što je vatra stavljena pod nadzor. Izgorjela vegetacija i crni tragovi požara svjedoče o silini vatrene stihije koja je prijetila naselju. Vatrogasci i dalje dežuraju na terenu kako bi spriječili moguće ponovno aktiviranje požara.

 

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