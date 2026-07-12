FOTO Počinje treća večer Ultre, pogledajte koliko ljudi pristiže

Treća i posljednja festivalska večer Ultra Europea upravo počinje, a Park mladeži iz minute u minutu prima sve veći broj posjetitelja iz cijelog svijeta. Iako su se prvi ljubitelji elektroničke glazbe počeli okupljati još u predvečerje, najveći val dolazaka očekuje se tijekom večeri, kada će festivalski prostor biti ispunjen do posljednjeg mjesta.

Atmosfera je već sada na visokoj razini. Uz ritmove koji dopiru s pozornica, posjetitelji pristižu u prepoznatljivim festivalskim kombinacijama. Posebnu pozornost privlače djevojke u upečatljivim outfitima – od šljokica, neonskih boja i mrežastih detalja do svjetlucavih modnih dodataka i ekstravagantne šminke, po kojoj je Ultra već godinama prepoznatljiva.

Organizatori i ove godine najavljuju rekordno izdanje festivala, a završna večer tradicionalno donosi i najveću gužvu te vrhunac atmosfere. Očekuju se tisuće obožavatelja elektroničke glazbe koji će do ranih jutarnjih sati plesati uz nastupe svjetski poznatih DJ-eva.

Ako je suditi prema prvim prizorima iz Parka mladeži, pred Splitom je još jedna noć ispunjena glazbom, svjetlosnim efektima i energijom po kojoj je Ultra Europe postala jedan od najpoznatijih festivala elektroničke glazbe u Europi.