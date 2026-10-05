FOTO Počeli radovi na splitskoj prometnici: Vozači, pripremite se na novu regulaciju

Radovi na sanaciji asfaltnog zastora u Ulici Put Duilova u Splitu počeli su danas, 5. listopada, a s terena stižu i prve fotografije našeg Siniše Vickova.

Zbog izvođenja radova na ovom dijelu splitske prometnice uvedena je privremena regulacija prometa, pa se vozačima preporučuje dodatan oprez prilikom prolaska ovom ulicom te praćenje privremeno postavljene prometne signalizacije.

Prema ranijoj najavi, radovi bi trebali trajati do petka, 9. listopada. Za cijelo vrijeme njihova izvođenja na snazi će biti posebna regulacija prometa.

Vozači koji se ovih dana kreću Putom Duilova trebali bi stoga računati na izmijenjene uvjete prometovanja i moguća usporavanja.

Kako trenutačno izgleda situacija na terenu, pogledajte u fotogaleriji.