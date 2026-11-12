FOTO Počele pripreme za Advent na Prokurativama. Pogledajte kako izgledaju kućice ove godine

Iako do početka Adventa u Splitu ima još dva tjedna, pripreme u središtu grada već su u tijeku. Na Prokurativama, odnosno Trgu Republike, postavljene su drvene adventske kućice koje će tijekom nadolazećih blagdana biti dio ugostiteljske i zabavne ponude.

Na fotografijama koje donosimo vidi se kako izgledaju konstrukcije kućica, koje se ove godine razlikuju od klasičnih prizemnih adventskih objekata. Posebno se ističu povišene terase s drvenim ogradama, do kojih vode vanjska stubišta.

Riječ je o kućicama na dvije razine, čiji bi gornji prostori posjetiteljima trebali omogućiti drukčiji pogled na blagdanska događanja i jedan od najprepoznatljivijih splitskih trgova.

Na trgu se još mogu vidjeti tragovi radova i oprema potrebna za uređenje prostora. Blagdanski ugođaj tek se priprema, no već sada može se naslutiti kako će izgledati središte ovogodišnjeg adventskog programa.

Prokurative među glavnim adventskim lokacijama

Ovogodišnji Advent u Splitu održavat će se od 27. studenoga 2026. do 6. siječnja 2027. godine, a Prokurative će, uz Rivu, biti jedno od glavnih mjesta okupljanja građana i posjetitelja.

Kako je Dalmacija Danas ranije pisala, gradska tvrtka Žnjan objavila je javni poziv za zakup adventskih kućica, a upravo su Prokurative predviđene kao najskuplja lokacija.

Na tom je trgu planirano osam kućica, s početnom cijenom zakupa od 6.500 eura bez PDV-a po objektu. Prema natječajnoj dokumentaciji, svaka kućica ima površinu od približno deset četvornih metara, uz dodatni prostor za stajaće stolove i terasu na krovu.

Takvo rješenje donosi drukčiji koncept adventskog druženja, u kojem posjetitelji neće biti ograničeni samo na prostor ispred kućica, nego će moći boraviti i na povišenim terasama.

Poznato i koliko će koštati fritule, kobasice i kuhano vino

Osim izgleda kućica, pozornost javnosti privukle su i cijene hrane i pića koje će se nuditi tijekom Adventa.

Organizator je ove godine propisao maksimalne cijene za određene proizvode koje ugostitelji, ovisno o svojoj ponudi, moraju imati u jelovniku.

Tako porcija fritula od najmanje 150 grama neće smjeti biti skuplja od četiri eura, dok će kobasica i hot dog propisane minimalne gramaže moći koštati najviše tri eura.

Najviša dopuštena cijena kuhanog vina iznosi tri eura za 0,2 litre, jednako kao i za toplu čokoladu iste količine. Čaj će moći koštati najviše 2,50 eura, a voda od pola litre najviše dva eura.

Važno je naglasiti da se ova ograničenja odnose na određene proizvode i propisane količine, a ne na cjelokupnu ugostiteljsku ponudu.

Na Prokurative stižu brojna poznata glazbena imena

Uz gastronomsku ponudu, jedan od glavnih aduta splitskog Adventa bit će bogat koncertni program.

Prema ranije predstavljenim najavama, adventski program na Prokurativama 27. studenoga otvorit će Alan Hržica, a tijekom blagdanskog razdoblja najavljeni su nastupi brojnih poznatih izvođača.

Među njima su Crvena jabuka, Rišpet, Miroslav Škoro, Bijelo dugme, Psihomodo Pop, Dalmatino, Silente, Zorica Kondža, Tony Cetinski, Duško Kuliš, Sergej Ćetković i Vatra.

Veliki koncertni program očekuje se i na Rivi. Za 30. prosinca najavljen je nastup Dine Merlina, dok bi Splićane i njihove goste u novu 2027. godinu trebali uvesti Jelena Rozga i Jakov Jozinović.

Najavljeni koncerti na glavnim adventskim lokacijama bit će besplatni za građane i posjetitelje.

Ovogodišnji Advent neće biti ograničen samo na Prokurative i Rivu. Program je planiran i na drugim gradskim lokacijama, uključujući Đardin, Stobreč i pojedine dijelove stare gradske jezgre.

Organizatori su najavili sadržaje za različite generacije, od glazbenih nastupa i ugostiteljske ponude do dječjih i obiteljskih programa.

Ukupni troškovi organizacije Adventa procijenjeni su na približno 1,7 milijuna eura, a dio sredstava planira se osigurati od sponzorstava i zakupa adventskih kućica.

Dok se završavaju pripreme za početak manifestacije, Prokurative već dobivaju prve obrise blagdanskog izgleda. Drvene kućice s povišenim terasama privlače pozornost i prije nego što su uređene i otvorene za posjetitelje.

Kako trenutačno izgleda jedan od glavnih prostora splitskog Adventa i kakve će kućice ove godine dočekati Splićane i njihove goste, pogledajte u našoj fotogaleriji.