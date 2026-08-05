FOTO Počela je proslava u Kninu, pogledajte tko je u prvom redu na misi

Nakon mise, od 9 sati predviđeno je odavanje počasti poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na Trgu dr. Ante Starčevića. Vijence će položiti predstavnici obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja u VRO Oluja, hrvatski ratni vojni invalidi, ratni zapovjednici i predstavnici udruga iz Domovinskog rata, predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, predstavnici Hrvatskog narodnog sabora u BiH te predstavnici županija i gradova.
U nastavku programa slijedi središnja svečanost uz podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi, prigodne govore, odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima, prikaz sposobnosti Hrvatske vojske i policije te letački program.