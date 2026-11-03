FOTO Plenković stigao na Poljud! U svečanoj loži i Mišina supruga Lidija, pogledajte koga smo sve snimili

Poljud je večeras u znaku Miše Kovača. Uz brojne obožavatelje koji su stigli na splitski stadion, posebnu pozornost privukla je i svečana loža, u kojoj su se okupili brojni uzvanici iz javnog i političkog života.

Među njima je i hrvatski premijer Andrej Plenković, čiji je dolazak zabilježio naš fotograf.

Na fotografijama se vidi premijer u razgovoru s drugim uzvanicima, dok je u prvom redu svečane lože i Mišina supruga Lidija Kovač.

Poznata lica u svečanoj loži

Fotografije dočaravaju atmosferu među uzvanicima prije i tijekom večeri. Dok jedni razgovaraju i pozdravljaju se, drugi prate događanja na stadionu, a dio okupljenih trenutke bilježi mobitelima.

Dolazak premijera i drugih uzvanika dodatno je privukao pozornost na događaj koji je na Poljudu okupio brojne generacije štovatelja Mišine glazbe.

Pogledajte našu fotogaleriju

Naš fotograf zabilježio je niz kadrova iz svečane lože, od dolaska i susreta uzvanika do trenutaka u kojima su svi pogledi bili usmjereni prema stadionu.

Tko je sve bio u svečanoj loži Poljuda i kako je izgledala atmosfera, pogledajte u velikoj fotogaleriji.