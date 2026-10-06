FOTO Plenković dočekao Ursulu von der Leyen u Split

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen stigla je u Split, koji je danas i sutra domaćin summita MED9 i okuplja niz najviših europskih dužnosnika.

Domaćin sastanka na vrhu je predsjednik Vlade Andrej Plenković, a Split je zbog dolaska brojnih državnika i visokih dužnosnika pod pojačanim sigurnosnim mjerama.

Hrvatska ove godine predsjeda skupinom MED9, koju uz Hrvatsku čine Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Summit u Splitu središnji je događaj hrvatskog predsjedanja ovom skupinom.

Uz čelnike devet mediteranskih članica Europske unije, na summit su pozvani predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća António Costa, europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, knez Monaka Albert II. te jordanski prijestolonasljednik Al Hussein bin Abdullah II.

Glavni program održat će se u srijedu u hotelu Radisson Blu. Prema službenoj najavi Vlade, Plenković će se u 8.40 sati bilateralno sastati s Ursulom von der Leyen, a potom u 9 sati s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.

Doček šefova država i vlada predviđen je u 9.40 sati, nakon čega slijedi zajednička fotografija. Prva radna sjednica summita, pod nazivom „Otporni Mediteran u srcu snažnije Europe“, počinje u 10 sati.

U središtu razgovora bit će zajednički europski i mediteranski izazovi, a hrvatsko predsjedanje usmjereno je na tri glavna prioriteta – sigurniji, održiviji i otporniji Mediteran. Među temama su sigurnost i migracije, energetika, zaštita okoliša i upravljanje vodama, demografski izazovi te odnosi Europske unije s južnim susjedstvom.

Split je tako na dva dana postao jedno od središta europske politike, uz dolazak niza najutjecajnijih europskih čelnika.