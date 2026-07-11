FOTO Pizza iz autobusa hit je na Ultri. Jedan komad košta čak 13 eura

Među brojnim gastro ponudama na ovogodišnjoj Ultra Europe posebnu pažnju privukao nam je jedan nesvakidašnji detalj – autobus pretvoren u pizzeriju u kojoj se svježa pizza priprema na licu mjesta, a cijena jednog komada je čak 13 eura.

No, koncept se razlikuje od uobičajenih festivalskih štandova. Umjesto klasične pripreme hrane, pizza se peče u posebno uređenom autobusu, a posjetitelji svoju narudžbu dobivaju svega nekoliko minuta nakon što je naruče.

U ponudi je nekoliko vrsta pizza. Za Margheritu je potrebno izdvojiti 13 eura, dok Capricciosa i Prosciutto stoje 14 eura. Najskuplja je Slavonian Slice s kulenom, domaćom kobasicom i slaninom, čija je cijena 15 eura. Ljubitelji slatkog mogu odabrati i palačinke s Nutellom, koje se prodaju po cijeni od 12 eura.