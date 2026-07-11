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FOTO Pizza iz autobusa hit je na Ultri. Jedan komad košta čak 13 eura

Je li 13 eura za komad pizze na Ultri opravdana cijena?

Među brojnim gastro ponudama na ovogodišnjoj Ultra Europe posebnu pažnju privukao nam je jedan nesvakidašnji detalj – autobus pretvoren u pizzeriju u kojoj se svježa pizza priprema na licu mjesta, a cijena jednog komada je čak 13 eura.

No, koncept se razlikuje od uobičajenih festivalskih štandova. Umjesto klasične pripreme hrane, pizza se peče u posebno uređenom autobusu, a posjetitelji svoju narudžbu dobivaju svega nekoliko minuta nakon što je naruče.

U ponudi je nekoliko vrsta pizza. Za Margheritu je potrebno izdvojiti 13 eura, dok Capricciosa i Prosciutto stoje 14 eura. Najskuplja je Slavonian Slice s kulenom, domaćom kobasicom i slaninom, čija je cijena 15 eura. Ljubitelji slatkog mogu odabrati i palačinke s Nutellom, koje se prodaju po cijeni od 12 eura.

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