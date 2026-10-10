FOTO Ovo su prizori ispred Barine zgrade. Da ti se srce stegne...

Prizor koji govori više od tisuću riječi zabilježen je ispred Barine zgrade u Zagrebu. U večernjim satima ondje gore deseci lampiona, a njihova svjetlost u tišini obasjava ulaz u zgradu.

Na stepenicama su uredno posloženi brojni crveni lampioni, među kojima se ističe i nekoliko bijelih. Njihov plamen stvara posebno emotivan prizor, simbolizirajući sjećanje, poštovanje i tugu.

Fotografija prikazuje stepenice gotovo u potpunosti ispunjene upaljenim svijećama. Kako izgleda prizor ispred Barine zgrade u Zagrebu, pogledajte na fotogaleriji.