FOTO Ovo je prizor iz dalmatinskog grada, od turista se ne može proći

Zadar je na blagdan 5. kolovoza bio prepun turista koji su iskoristili ljetnu večer za šetnju rivom i uživanje u jednoj od najvećih gradskih atrakcija - zalasku sunca. Uz Morske orgulje i Pozdrav Suncu tražilo se mjesto više, a brojni posjetitelji sjedili su uz samu obalu ili strpljivo čekali najbolji pogled prema horizontu.

Terase obližnjih restorana i kafića bile su gotovo u potpunosti ispunjene, dok je šetnica vrvjela domaćim i stranim gostima. Kada je sunce polako uronilo u more, okupljeni su spektakularan prizor, po kojem je Zadar poznat diljem svijeta, ispratili dugotrajnim pljeskom.

Fotografija najbolje dočarava vrhunac turističke sezone u gradu koji je i na državni blagdan privukao velik broj posjetitelja.