FOTO Ovo je mjesto krvavog napada u Beogradu: Maloljetnik s dva noža jurnuo na policajca uz povike "Allahu ekber"

Drama u glavnom gradu Srbije dogodila se petnaestak minuta nakon ponoći. Policajac je ozlijeđen, napadač je smrtno stradao, a sigurnosne službe podigle su stupanj terorističke prijetnje na najvišu razinu.

U Beogradu je tijekom noći došlo do napada na pripadnika Žandarmerije koji je osiguravao izraelsko veleposlanstvo. Prema informacijama koje je iznio srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, maloljetna osoba nasrnula je na policajca s dva noža, uzvikujući „Allahu ekber”.

Napad se dogodio oko 00:15 sati, a policajac je u samoobrani usmrtio napadača. Pritom je zadobio lakše ozljede, odnosno posjekotinu na licu.

Napadač navodno bio pristaša Islamske države

Dačić je izjavio kako identitet napadača u trenutku prvih službenih informacija još nije bio potvrđen, ali se sumnjalo da je riječ o maloljetniku iz Šapca.

Prema ministrovim navodima, sigurnosne službe imale su saznanja o napadaču te ga povezivale s podrškom Islamskoj državi. Naveo je i da je na njegovu profilu na Instagramu bila istaknuta crna zastava sa simbolima te terorističke organizacije.

Te informacije iznesene su tijekom početne faze istrage, a okolnosti napada i motiv trebaju biti dodatno utvrđeni.

Srbija podigla stupanj terorističke prijetnje na najvišu razinu

Nakon incidenta srbijansko Ministarstvo unutarnjih poslova proglasilo je crvenu, odnosno najvišu razinu opasnosti od terorizma.

Odluka podrazumijeva pojačanu prisutnost policijskih snaga i dodatne sigurnosne kontrole na posebno osjetljivim lokacijama, uključujući važne infrastrukturne objekte i mjesta na kojima se okuplja veći broj građana.

Istraga je pokrenuta kako bi se utvrdile sve okolnosti napada, uključujući moguće veze napadača s ekstremističkim skupinama.

Napad ispred izraelskog veleposlanstva izazvao je ozbiljnu sigurnosnu reakciju u Beogradu, a nadležne službe nastavile su provjeravati sve informacije povezane s incidentom.