FOTO Ovo je luksuzna vila sina Olivera Dragojevića. Tjedan dana odmora stoji više od 6.000 eura

Jedna od luksuznijih vila na hrvatskoj obali, smještena uz samu morsku obalu na Korčuli, i ove je sezone privukla pozornost nakon što se našla u ponudi specijaliziranih oglasnika za najam ekskluzivnih nekretnina. Riječ je o vili u vlasništvu Davora Dragojevića, sina legendarnog pokojnog glazbenika Olivera Dragojevića.

Posebnost ove nekretnine njezina je lokacija. Naime, vila se nalazi doslovno uz more, a od plaže je dijele tek dva metra. Najbliži restoran udaljen je stotinjak metara, dok se trgovina nalazi svega 200 metara od objekta.

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Kako stoji u opisu smještaja, vila je smještena u mirnom dijelu otoka Korčule te gostima pruža panoramski pogled na more i okolni krajolik. "Vila je smještena na samoj plaži i tek nekoliko koraka dijeli vas od kristalno čistog Jadranskog mora. Nalazi se u mirnom okruženju, a goste će posebno oduševiti pogled na prirodne ljepote otoka. Maksimalan kapacitet je osam osoba, a po dolasku ih očekuje paket dobrodošlice", navodi se u opisu.

Četiri spavaće sobe, bazen i sauna

Vila se prostire na 180 četvornih metara te može ugostiti do osam osoba. Raspolaže s četiri spavaće sobe, u svakoj se nalazi king-size bračni krevet, dok je gostima na raspolaganju i pet kupaonica.

Unutrašnjost je uređena u modernom mediteranskom stilu, a otvoreni dnevni boravak povezan je s potpuno opremljenom kuhinjom i blagovaonicom za osam osoba. U sklopu vile nalaze se i prostor za rad, klavir, kauč na razvlačenje te svi sadržaji potrebni za dulji boravak, uključujući perilicu rublja, perilicu posuđa, sef, klima-uređaje u svim prostorijama, satelitsku televiziju i besplatan Wi-Fi. Gostima su na raspolaganju i privatna sauna te traka za trčanje, čime je dodatno naglašen wellness karakter ove luksuzne nekretnine.

Posebna pažnja posvećena je vanjskom prostoru. U dvorištu se nalazi grijani bazen površine 32 četvorna metra, okružen ležaljkama i suncobranima, vanjski tuš, roštilj te blagovaonica na otvorenom s pogledom na more.

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Ograđeni vrt nudi dodatne sadržaje poput trampolina za djecu, privatnog parkirališta i izravnog pristupa plaži. Gostima su dostupne i SUP daske, a u hladovini maslina mogu se opustiti ili uživati u zalascima sunca uz bazen.

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Vila je udaljena desetak kilometara od grada Korčule, a zbog kombinacije privatnosti i blizine svih potrebnih sadržaja namijenjena je prvenstveno obiteljima i gostima koji traže miran odmor. Osigurani su dječji krevetić, hranilica i oprema za najmlađe, dok kućni ljubimci i organizacija događanja nisu dopušteni. Gostima su dostupne i dodatne usluge poput svakodnevnog čišćenja, dostave hrane ili masaže.

Cijena doseže 900 eura po noćenju

Prema trenutačno dostupnim terminima, vila je u potpunosti popunjena tijekom srpnja i kolovoza. Prvi slobodni termini dostupni su u rujnu, kada noćenje stoji 500 eura, dok nakon 19. rujna cijena pada na 350 eura po noći.

Za iduće ljeto cijene su već objavljene. Tijekom srpnja i kolovoza noćenje stoji 900 eura, a budući da je minimalni boravak sedam noći, gosti za tjedni odmor trebaju izdvojiti najmanje 6.300 eura. Zanimljivo je i da vila na platformama za rezervaciju ima maksimalnu ocjenu gostiju od 5,0, što potvrđuje vrlo visoko zadovoljstvo posjetitelja.

Oliver je uvijek podržavao izbor svojih sinova

Oliver Dragojević nikada nije skrivao koliko mu je obitelj značila. Iako njegovi sinovi nisu krenuli njegovim glazbenim putem, govorio je da ih je u tome uvijek podržavao. "Sinovi su mi uvijek bili na prvom mjestu, a najbolja stvar koju sam mogao napraviti za njih jest da ih pustim da sami odaberu svoj put. Ne smeta mi što su umjesto glazbe odabrali da se bave turizmom. No zato sam ih zarazio morem i ribolovom", znao je govoriti Oliver.

Podsjetimo, sa suprugom Vesnom dobio je trojicu sinova, Dina, rođenog 1975. godine, te dvije godine kasnije blizance Damira i Davora. Danas obitelj Dragojević ima i sedmero unučadi, a Davor se, među ostalim, posvetio turizmu i upravljanju luksuznom vilom na Korčuli.

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