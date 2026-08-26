FOTO Ovo je luksuzna vila na našoj obali u kojoj boravi Ibrahimović

Proslavljeni švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović i ovog ljeta uživa na Jadranu. Za odmor je odabrao Lošinj, gdje boravi u luksuznoj vili smještenoj u poznatoj uvali Čikat, jednom od najatraktivnijih dijelova otoka.

Riječ je o luksuznom zdanju koje se proteže na tri etaže i raspolaže sa sedam suiteova. Gostima su na raspolaganju brojni sadržaji namijenjeni potpunom odmoru i opuštanju, među kojima su bazen, jacuzzi te wellness zona sa saunom i parnom kupelji.

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Vila se nalazi neposredno uz more, okružena mediteranskim zelenilom, a njezin položaj omogućuje i visoku razinu privatnosti, što je posebno važno poznatim gostima koji svoj odmor žele provesti daleko od znatiželjnih pogleda.

Ibrahimoviću ovo nije jedino pojavljivanje u Hrvatskoj posljednjih dana. Prije dolaska na Lošinj boravio je u Splitu, gdje se družio s djecom i mladima u sklopu Plazma Sportskih igara mladih, projekta koji već godinama okuplja sudionike iz Hrvatske i zemalja regije.